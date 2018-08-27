ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore diplomasisi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Japonya ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Kuzey Kore konusunu ele aldığı bildirildi.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Japonya ve Güney Kore Dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Pompeo'nun telefon görüşmelerinde Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması noktasını değerlendirdiğini belirtilen Nauert, Pompeo'nun Japonya ve Güney Kore Dışişleri bakanlarıyla Kuzey Kore ile yapılan anlaşmanın bir sonraki adımını görüştüğünü kaydetti.
Bakan Pompeo'nun bu hafta Kuzey Kore'ye gitmesi bekleniyordu ancak ABD Başkanı Donald Trump, Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istediğini açıklamıştı.
Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim. Çünkü Kore Yarımadası'nın nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.
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