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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 22:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Türkiye arasında oluşan pozitif ilişkilerden memnun olduğunu belirtti - Bakan Pompeo: - "Papaz (Andrew) Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Türkiye arasında oluşan pozitif ilişkilerden memnun olduğunu vurguladı.

Bakan Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pompeo, "Papaz (Andrew) Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mike Pompeo ayrıca, Türk mevkidaşıyla görüşmesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini, Suriye'deki sorunlar konusunda iş birliğini ve Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülük ettiği barış sürecini destekleme konusunu da görüştüklerini belirtti.

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Birleşmiş Milletler Cemal Kaşıkçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye

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