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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye’ye Ayasofya Çağrısı

01.07.2020 18:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Türkiye’ye Ayasofya’nın müze statüsünün korunması çağrısı geldi. Pompeo, Ayasofya’nın statüsünde yapılacak bir değişikliği ‘’tarihi yapının mirasının hafifletilmesi’’ olarak göreceklerini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye’ye Ayasofya Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Türkiye’ye Ayasofya’nın müze statüsünün korunması çağrısı geldi. Pompeo, Ayasofya’nın müze statüsünde yapılacak bir değişikliği ‘’tarihi yapının mirasının hafifletilmesi’’ olarak göreceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Türk hükümeti UNESCO tarafından İstanbul Kültür Mirası’nın bir parçası olarak tanınan Ayasofya’yı yaklaşık yüzyıl boyunca olağanüstü bir şekilde bir müze olarak idare etti. Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve tarihi çeşitliliğe saygı gösterilmesi ve her kesimin erişiminin sağlanması taahhüdünün bir örneği olarak, Ayasofya’yı müze olarak muhafaza etmeyi sürdürmesi çağrısında bulunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Mike Pompeo Ayasofya Müzesi için, ‘’Bu olağanüstü tarihi yer, dini inancın ifadesi ve 1500 yıllık zengin ve karmaşık tarihinin yansıttığı sanatsal ve teknik dehanın da göstergesidir. Dahası, bu yerin müze statüsü bütün dünyadan insanların bu muhteşem başarıya erişim sağlaması ve bunun üzerine düşünmesi imkanını vermiştir’’ dedi.

‘’Statü değişikliğini tarihi yapının mirasının eksiltilmesi olarak görürüz’’

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika’nın Ayasofya’nın statüsünde yapılacak bir değişikliği ‘’Farklı inanç gelenekleri ve kültürler arasında ihtiyaç duyulan bir köprü olarak insanlığa hizmet etme gibi modern dünyada son derece nadir görülen eşsiz bir özelliğe sahip bu harika yapının mirasının eksiltilmesi’’ olarak değerlendireceğini belirtti.

Mike Pompeo, açıklamasının sonunda, ‘’Türkiye hükümetiyle dini ve kültürel yerlerin korunması dahil olmak üzere, karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren birçok konuda birlikte çalışmaya devam etmeyi istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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