ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan uluslararası topluma Uygur Türkleri çağrısı:

NUR SULTAN (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygur ve Kazakların güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.

Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile görüştü. Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ekonomik gelişme, demokrasinin güçlendirilmesi ve halkın yönetime güvenini artırmakla ilgili reformlar içeren programını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kazakistan'ın ülkelerle iş ilişkisi kurmak konusunda seçme özgürlüğünü desteklediklerini ifade eden Pompeo, ancak ABD şirketleriyle ortaklığın herhangi bir ülke için en iyi sonuçları vereceğini söyledi.

Pompeo, Afganistan'da barışın tesisi ve tarafların barıştırılmasıyla ilgili çabalara desteklerinden dolayı Kazakistan'a teşekkür etti.

Irak ve Suriye'den yabancı teröristler ve onların ailelerinin ülkelerine geri getirilmesinde Kazakistan'ın öncülüğüne dikkati çeken Pompeo, bu çalışmanın diğer ülkelere ilham kaynağı olacağını ve onların da aynısı yapacağından umutlu olduğunu dile getirdi.