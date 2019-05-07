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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Almanya ziyareti ertelendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Almanya’ya gerçekleştirmesi planlanan ziyareti bazı acil meseleler sebebiyle ertelendi.ABD’nin Almanya’daki Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Almanya’ya gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin bazı acil meseleler sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Almanya’ya gerçekleştirmesi planlanan ziyareti bazı acil meseleler sebebiyle ertelendi.
ABD’nin Almanya’daki Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Almanya’ya gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin bazı acil meseleler sebebiyle ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Pompeo’nun programı hakkında, "Maalesef acil meseleler sebebi ile Berlin görüşmelerini yeniden takvimlendirmeliyiz. Bu önemli toplantılar için yeni tarih belirlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakan yakın zamanda Berlin’de olmayı sabırsızlık ile bekliyor" ifadelerine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi planlanıyordu.

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