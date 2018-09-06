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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Pakistan ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

Pakistanlı uzmanlar ziyarette dile getirilen "ilişkilerin yeniden kurulması" ifadesi üzerinde duruyor - Afganistan uzmanı Hamid Mir: - "Pakistan, ABD'nin isteklerini yerine getirmeyen bir ülke olduğu için Pompeo'nun ziyareti bir anlam taşımıyor" - Prof. Dr. İjaz Han: - "Pompeo ilişkileri düzeltmek için değil, Pakistan'ı istediklerini yapmaya zorlamak için geldi" - Siyasi analist Mazhar Abbas: - "İlişkilerde yeni bir sayfa açılabilir çünkü ABD, baskıyla bir yere varamayacağını gördü" - Senatör Müşahid Hüseyin Syed: - "ABD, Afganistan'da İslamabad'ın desteği olmadan hedefe ulaşılamayacağını fark etti"

Pakistan'a resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temaslarını değerlendiren Pakistanlı uzmanlar, görüşmelerde ön plana çıkan "ilişkilerin yeniden kurulması" söylemi üzerinde duruyor.

Pakistanlı uzmanlar, Pompeo'nun dün ülkeye yaptığı resmi ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

Uzmanlar, ABD'nin 300 milyon dolarlık askeri yardımı kesmesinin ardından yapılan ziyarette dile getirilen ikili ilişkilerin yeniden kurulması sözü üzerinde durdu.

Pompeo'nun Pakistan'da yaptığı görüşmelerde dile getirdiği "Afganistan'da istikrarın sağlanması için ikili ilişkilerin düzelmesi ve iki ülkenin Afganistan'da ortak çalışması" sözlerini değerlendiren Afganistan uzmanı ve gazeteci Hamid Mir, "ABD, Pakistan'dan Taliban üzerindeki etkisini kullanmasını istiyor ancak gerçek şu ki; Pakistan'ın Taliban üzerinde bir etkisi yok. Pakistan bunu dile getirmeli." dedi.

Taliban'a yönelik operasyonlar, Pakistan'da ölen örgüt liderleri ve ABD'nin baskısıyla Taliban'a karşı atılan adımlar nedeniyle örgütün Pakistan'a güvenmediğini söyleyen Mir, "Örgüt, artık Pakistan'a güvenmiyor. Pakistan'ın örgüt üzerinde bir etkisi olduğu söylemi sadece bir iddiadan ibaret. Suudi Arabistan öncülüğünde yapılan ulema toplantısında kendilerine yapılan barış çağrısını bile reddetmiş bir örgüt, Pakistan'ın isteğini yerine getirmeyecektir. Taliban, ancak kendi kurallarının geçerli olduğu bir müzakere masasına oturacaktır." ifadelerini kullandı.

Mir, "Pakistan, ABD'nin isteklerini yerine getirmeyen bir ülke olduğu için Pompeo'nun ziyareti bir anlam taşımıyor." vurgusu da yaptı.

Prof. Dr. İjaz Han da Mir'in bu düşüncesini destekler nitelikte açıklamalarda bulunarak "Pompeo'nun ziyaretinden önce ABD askeri yardımı keserek Pakistan'a bir mesaj verdi. Pompeo ilişkileri düzeltmek için değil, Pakistan'ı istediklerini yapmaya zorlamak için geldi." diye konuştu.

Han, Pakistan'ın geçmişteki gibi Afganistan'da bulunmaya devam edeceğini belirterek, Taliban üzerinde sınırsız etkisinin olmadığını söyledi.

- "İlişkilerde yeni bir başlangıç"

Senatör ve güvenlik uzmanı Müşahid Hüseyin Syed ve siyasi analist Mazhar Abbas ise Pompeo ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir başlangıç olduğunu düşünenlerden.

İlişkilerde hızlı bir iyileşme beklemenin yanlış olacağını söyleyen Abbas, Pompeo'nun ziyaretinin önemli olduğuna değindi. Abbas, "İlişkilerde yeni bir sayfa açılabilir çünkü ABD, baskıyla bir yere varamayacağını gördü." ifadelerini kullandı.

"ABD, Afganistan'da İslamabad'ın desteği olmadan hedefe ulaşılamayacağını fark etti." diyen Syed ise ABD'nin Pakistan'a karşı tutumunun yumuşadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ı bölgedeki terör örgütlerine güvenli ortam oluşturmakla suçladıysa da Pakistan, terör örgütlerine karşı başlattığı operasyonları örnek göstererek bu iddiaları reddediyor.

Pakistan ayrıca Afganistan ile Taliban arasında 2015'te İslamabad'da yapılan müzakereler ve daha sonrasında atılan adımlara da aracılık ettiğini belirterek, barıştan yana olduğunu söylüyor.

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Pakistan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pakistan ABD ilişkileri

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