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ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek

15.10.2018 21:12 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın, Pazartesi sabahı Suudi Arabistan Kralı Selman’la görüşmesi sonrasında Riyad’a gönderme kararı aldığı Pompeo, Türkiye’yi de ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek

Başkan Donald Trump’ın, Pazartesi sabahı Suudi Arabistan Kralı Selman’la görüşmesi sonrasında Riyad’a gönderme kararı aldığı Pompeo, Türkiye’yi de ziyaret edecek.

ABD’li yetkilinin Türkiye’ye, Suudi Arabistan ziyareti sonrasındsa gitmesi bekleniyor.

Başkan Trump, sabah Kral ile görüşmesi sonrasında Bakan Mike Pompeo’nun Riyad snrasında Türkiye’ye de gerekirse gideceğini söylemişti.

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