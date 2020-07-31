ABD Dışişleri Bakanı’ndan Bayram Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Müslüman dünyasının Kurban Bayramı’nı kutladı.

Pompeo yayınladığı mesajda, Kurban Bayramı’nın merhamet, cömertlik ve fedakarlık zamanı olduğunu belirtti.

Birçok Müslüman’ın bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle hacca gidemediğine değinen Pompeo, “Çok sayıda hacı adayının bu yıl yaşadıkları büyük hayalkırıklığının farkındayız ve yakın gelecekte hac ibadetini yerine getirme fırsatına sahip olacaklarını umuyorum” ifadesini kullandı.

Pompeo, “Dünya genelindeki Müslümanlar’ın salgının durdurulmasını önleme ve bir yandan fiziksel mesafeyi korurken ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye yönelik gayretleri ve bağlılıklarını takdir ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD olarak, dini özgürlükler dahil herkes için vazgeçilmez hakları savunmaya devam edeceklerini vurguladı ve tüm ülkelere bu evrensel haklara saygı göstermeleri ve riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Pompeo, “ABD Dışişleri Bakanlığı adına hepinize mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum” sözüyle mesajını noktaladı.

