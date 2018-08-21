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ABD Dışişleri Bakanından Kurban Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 06:05 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Kurban Bayramı, dünyanın farklı bir çok yerindeki Müslüman'ın arkadaşları ve aile üyeleriyle bir araya geldiği tefekkür ve ibadet zamanıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Pompeo, Kurban Bayramı'na ilişkin video mesaj yayınladı.

Pompeo mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün Müslümanların haccın sonunu işaret eden Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bu, dünyanın farklı bir çok yerindeki Müslüman'ın arkadaşları ve aile üyeleriyle bir araya geldiği tefekkür ve ibadet zamanıdır. Bu zaman zarfından ayrıca hepimiz için bir örnek teşkil etmekle birlikte, Müslümanlar ihtiyaç sahipleri için kurban keser ve yardımlarda bulunur. ABD Dışişleri Bakanlığı adına hepimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim."

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kurban bayramı

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