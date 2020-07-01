ABD Dışişleri Bakanından"Ayasofya" uyarısı

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ABD de üst düzey bir açıklamayla katıldı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesini istedi.

Ayasofya'nın herkese açık kalması gerektiğini belirten Pompeo, farklı kültürleri barındıran tarih, gelenek ve inançların Türkiye Cumhuriyetine yaptığı katkıya ve Türk hükümetinin bu kavramlara saygı taahhüdüne işaret ederek "Türk hükümetini, bu taahhüdün bir örneği olarak, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmaya devam etmesini ve herkes için erişilebilir olmasını sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Türk hükümetine Ayasofya'yı "müze olarak mükemmel bir şekilde işlettiği" övgüsünde bulunan Pompeo, statüde yapılacak bir değişikliğin Ayasofya'nın mirasını zayıflatacağı uyarısı yaptı.

Açıklamada, "ABD, Ayasofya'nın statüsünde bir değişikliğin, bu olağanüstü binanın mirasını ve modern dünyada çok ender görülebilen, farklı inanç, gelenek ve kültürler arasında çok ihtiyaç duyulan bir köprü olarak insanlığa hizmet etme özelliğini zayıflatacağı görüşündedir" ifadesine yer verildi.