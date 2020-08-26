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ABD Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu Turu Sürüyor

26.08.2020 11:47 | Son Güncelleme

Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün de Bahreyn’deydi

ABD Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu Turu Sürüyor

Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün de Bahreyn’deydi.

Pompeo, Bahreyn’de veliaht Prens Selman bin Hamid El Halife ve Kral Hamid El Halife’yle biraraya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pompeo’nun Abu Dabi’de Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında bu ayın başında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin görüşmeler yapacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı bu çerçevede Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid El Nahyan’la biraraya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı İsrail ve BAE arasında imzalanan anlaşmanın ardınan bu hafta Ortadoğu ülkelerini kapsayan bir seyahate çıktı.

Dün de Sudan’da temaslarda bulunan Pompeo, burada görüştüğü Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdül Fettah El Burhan’la da Sudan-İsrail ilişkilerinin geliştirilmesini konusunu görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo’nun Sudan temasları sırasında Sudan’da askeri yönetimden sivil geçiş hükümetine destek ve demokrasi sürecini de konuştuklarını dile getirdi.

Pompeo, Ortadoğu ziyaretine Pazartesi günü İsrail’le başlamıştı. ABD Dışişleri Bakanı İsrail’de yaptığı açıklamada, ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’yle olası bir silah satışı anlaşmasında da İsrail’in bölgedeki durumunu gözeteceğini söyledi. Pompeo ayrıca BAE ve ABD arasında 20 yılı aşkın süredir devam eden bir güvenlik ilişkisi olduğunu ve kendilerinin BAE’ye askeri ve teknik destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Öte yandan Filistin Lideri Mahmud Abbas, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmanın Filistin’e ihanet olduğunu söyledi. Anlaşmaya Türkiye de tepki göstermişti.

Pompeo, Ortadoğu ziyaretinin son durağında Umman’ı ziyaret edecek. Bahreyn ve Umman’ın İsrail’le diplomatik ilişkiler kuracak diğer Arap ülkeleri olması bekleniyor.

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