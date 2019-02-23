ABD Dışişleri Bakanlığı: 16 kişi hakkında hazırlanan iddianameden ötürü kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de 16 sivil toplum örgütü, medya ve iş dünyası temsilcisi ile ilgili olarak hazırlanan iddianameden ötürü endişe duyduklarını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD, Türkiye'de savcıların 16 sivil toplum örgütü, medya ve iş dünyası temsilcisinin suçlanması ile ilgili olarak harekete geçmesi yüzünden büyük endişe duymaktadır. İfade özgürlüğünü kullanmak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile sonuçlanmamalıdır. Türkiye'den keyfi olarak tutulan herkesi bırakmasını istiyoruz."

https://twitter.com/StateDeputySPOX/status/1099334325303156736

AB tepki göstermişti

İş adamı Osman Kavala ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında olduğu 16 şüpheli hakkında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili geçen hafta açıklanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 675 sayfalık iddianamede şüpheliler, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs' ve 'Gezi olaylarını finanse etmekle' suçlandı.