HABER

ABD Dışişleri Bakanlığı Erbil'deki Saldırıyı Kınadı

17.07.2019 21:24 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk Başkonsolosluğu'nda görevli bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin kınama geldi. Yazılı açıklamada "Bu tür nedensiz şiddet eylemleri hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz" denildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Erbil'deki Saldırıyı Kınadı

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir restorana düzenlenen ve Türk Başkonsolosluğu'nda görevli bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Erbil'de en az bir diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu tür nedensiz şiddet eylemleri hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dilediği yazılı açıklamada "ABD Türkiye ve Irak hükümet ve halklarını destekleme taahhüdünü bir kez daha vurgulamaktadır” ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Erbil'deki silahlı saldırının ardından Twitter'dan taziye mesajı paylaştı. Twitter mesajında Türk Dışişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili yaptığı İngilizce açıklama paylaşılarak "Erbil'de bugün meydana gelen menfur saldırıda öldürülen Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'den de bir açıklama geldi. Berger Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğunuzu ifade ederiz" dedi.

Erbil'de Türk konsolosluğuna 5 dakika mesafede bulunan HuQQabaz adlı restoranda düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
Küresel acil durum ilan edildi!Küresel acil durum ilan edildi!
Demokrat Kongre Üyesinden Trump Hakkında ‘Azil’ Tasarısı GirişimiDemokrat Kongre Üyesinden Trump Hakkında ‘Azil’ Tasarısı Girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edildi

Küresel acil durum ilan edildi!

Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.