ABD Dışişleri Bakanlığı Erbil'deki Saldırıyı Kınadı

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir restorana düzenlenen ve Türk Başkonsolosluğu'nda görevli bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Erbil'de en az bir diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu tür nedensiz şiddet eylemleri hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dilediği yazılı açıklamada "ABD Türkiye ve Irak hükümet ve halklarını destekleme taahhüdünü bir kez daha vurgulamaktadır” ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Erbil'deki silahlı saldırının ardından Twitter'dan taziye mesajı paylaştı. Twitter mesajında Türk Dışişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili yaptığı İngilizce açıklama paylaşılarak "Erbil'de bugün meydana gelen menfur saldırıda öldürülen Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.