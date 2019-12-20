HABER

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale Irak'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 03:00 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale Irak'ı ziyaret etti

BAĞDAT (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Hale'i Bağdat'taki Selam Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Hale'in ABD'nin Irak'ın güven ve istikrarını desteklediği, Iraklıların barış, özgürlük ve ülke egemenliğine saygı içinde yaşama arzularının önemsediğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada Salih'in de ülkenin içinde bulunduğu durumlara ilişkin çözümlerin dış müdahaleden uzak, ulusal kararlarla alınmasının önemine değindiği belirtildi.

Ziyarete ilişkin Irak Başbakanlık Ofisinden de açıklama yapıldı. Buna göre Hale, Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi. Görüşmede stratejik ortaklık, anayasal kurumlar ve ülke egemenliğine saygı konuları ele alındı.

Irak'ta iki ayı geçen yoğun protestolar yaşanırken, yeni başbakanın belirlenmesi sürecindeki krizin tırmandığı bir sırada gerçekleşen sürpriz ziyaret ABD'nin muhtemel baskı ve müdahalesini akıllara getirdi.

Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Bu süre dün saat 24.00 itibarıyla doldu.

Salih'in hükümeti kurma görevi verdiği adayın meclis onayından da geçmesi gerekiyor.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Terkos Gölü'nde tekne alabora olduTerkos Gölü'nde tekne alabora oldu
İstanbul Terkos Gölü’nde kayık alabora oldu: 3 kişi kayıp olduİstanbul Terkos Gölü’nde kayık alabora oldu: 3 kişi kayıp oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması!

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması!

TBMM'de 'işgalci' gerilimi! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

TBMM'de 'işgalci' gerilimi! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri

Terkos Gölü'nde tekne alabora oldu: 1 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Terkos Gölü'nde tekne alabora oldu

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan termik santral açıklaması!

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması!

19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

Adıyaman'da dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi

Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.