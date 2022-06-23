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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Donfried'den kritik Türkiye açıklaması!

23.06.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki meşru endişelerini tanıdıklarını belirtti. Donfried, bu sorunların en yakın zamanda çözüleceğini düşündüklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Donfried'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda bir oturum gerçekleştirdi.

Oturumun açılışında Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Jim Risch arasında Türkiye konusunda kısa bir atışma yaşandı.

Menendez, Türkiye'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyeliğine yaptığı itirazın Rusya'nın çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürmesi üzerine Risch, "Hem İsveç hem Finlandiya, bize Türkiye ile görüşmelerini iyi niyetle yaptıklarını bildirdiler. Bu konuyu bu ülkelere bırakmak en iyisi. Ama şunu da söyleyelim, bu konu bir an önce kapanmalı." yorumunu yaptı.

Donfried ise yaptığı konuşmada Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının ittifakı daha da güçlendireceğini kaydederken Türkiye'nin dile getirdiği endişelere de değindi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE İMZALAR ATILABİLİR

"Türkiye'nin terör konusundaki meşru endişelerini tanıyoruz." ifadesini kullanan Donfried, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg'in de bu konuda Ankara, Helsinki ve Stockholm ile görüşme sözü verdiğine dikkati çekti.

Donfried, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin tüm ülkelerin oyuyla sağlanacağına işaret ederek, "Tabii ki ABD de Türkiye gibi teröre desteği bitirmek istiyor, bu konuyu ciddiye alıyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu 3 ülke arasındaki görüşmeler iyi gidiyor." görüşünü paylaştı.

Gelecek hafta Madrid'de yapılacak NATO zirvesine işaret eden Donfried, Türkiye ile yapılan görüşmelerin sonunda bu zirvede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin resmi belgelerin imzalanabileceğini kaydetti.

Donfried, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri konusunda yakın zamanda çözüme varılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

ABD'Lİ SENATÖRDEN YPG/PKK İTİRAFI

Öte yandan Senatör Menendez'in ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği destek konusunda oturumda yaptığı itiraf da dikkatlerden kaçmadı.

Menendez, "Gerçek şu ki PKK ve SDF (YPG) konusunda Finlandiya ve İsveç'in tutumu bizim tutumumuzla örtüşüyor. Bildiğiniz gibi bu örgütler bize DEAŞ ile mücadelemizde yardım etti. Bu nedenle tüm tarafları çalışmaya davet etmek biraz ikiyüzlülük oluyor. Tabii ki birlikte çalışıp bir çözüme varmaları çok iyi olur ama Türkiye'nin onlardan ne almak istediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye
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