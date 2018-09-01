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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Kuzey Kore'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan duyuruda bir detay ise dikkat çekti. Uyarılara rağmen özel izinle ülkeye gideceklerden 'vasiyetlerini hazırlamaları' istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’deki ABD vatandaşlarına yönelik uzun süreli gözaltılar gerekçe gösterilerek seyahat uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “ABD vatandaşlarının tutuklanması ve uzun süreli gözaltı riski nedeniyle Kuzey Kore’ye seyahat etmeyin” ifadesi kullanıldı.

Bireylerin, bakanlıktan alınan “özel bir onay” olmadan, Kuzey Kore ya da Kuzey Kore üzerinden seyahat etmek için ABD pasaportu kullanamayacağının vurgulandığı açıklamada, özel onayın çok sınırlı durumlarda verildiğine işaret edildi.

Paylaşılan mesajda, ABD hükümetinin, diplomatik veya konsolosluk ilişkileri olmadığı için Kuzey Kore’deki ABD vatandaşlarına acil durumlarda hizmet sağlayamadığı vurgulandı.

Bakanlığın duyurusunda asıl dikkat çekici detay ise uyarılara rağmen ‘özel onay olarak’ Kore’ye gidecekler içindi.

Kuzey Kore’ye gitmeden önce vasiyet hazırlanması konusunda tavsiye veren bakanlık, “Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız, mal varlığınız ve cenaze istekleriniz konusunda planlama yapın” ifadelerini kullandı. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore Dışişleri vasiyet

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