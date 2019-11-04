‘ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Çıkarlar İçin Kullanıldı’

ABD Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasını yürüten komisyonlar, soruşturma kapsamında ifade veren bazı yönetim yetkilileriyle kapalı kapılar ardında yaptıkları mülakatların dökümünü yayınladı. Buna göre, Amerikalı kariyer diplomatları, Trump’ın sözleri karşısında Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklendiklerini hissetmedikleri ve bakanlığın iç siyasi amaçlar için kullanıldığı yönünde ifade verdi. Görevden alınan ABD’nin eski Ukrayna büyükelçisi Marie Yovanovitch, Trump’ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesi sırasında kendisinden duyduğu rahatsızlığı “kötü haber” sözleriyle dile getirmesinden büyük endişe duyduğunu söyledi. Yovanovitch 11 Ekim’de Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadede, görüşmede Başkan Trump tarafından “kötü haber” olarak tanımlanmasından kaygı duyduğunu ve hala da kaygılı olduğunu söyledi. Azil soruşturması, Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle görüşmesinde kendisinden, siyasi rakibi Joe Biden ve bir dönem Ukrayna enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alan oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini araştırmasını istemesi üzerine odaklanıyor.

Beyaz Saray, tartışmalı telefon görüşmesinin özet dökümünü yayınlamıştı. Bu döküme göre, Trump, Zelenski’ye Büyükelçi Yovanovitch için “kötü haber” tanımlamasını kullandı ve “başına bazı şeyler geleceğini” söyledi. Trump yanlış bir davranış içine girmediğinde ısrarcı ve Zelenski’yle telefon görüşmesinde hiçbir sakıncalı unsurun olmadığını savunuyor, Demokratlar’ı kendisine karşı yine “cadı avı” yürütmekle suçluyor. Yovanovitch, bazı kısımları daha önce medyaya sızan ifadesinde ayrıca, Trump’ın telefon görüşmesinde kendisinden defalarca söz etmesine ve yabancı bir mevkidaşıyla konuşurken herhangi bir büyükelçiden bu şekilde bahsetmesine şaşırdığını da kaydetti Yovanovitch Nisan ayında Washington’a döndüğünde, Dışişleri Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı vekili Philip Reeker’ın, “Pompeo’nun artık kendisini Trump’tan koruyamayacağını” söylediğini anlattı. Döküme göre, “Müsteşar Yardımcısı Vekili Reeker mümkün olan en kısa zamanda ayrılmam gerektiğini söyledi” diyen Yovanovitch, Reeker’in, Trump’ın aslında kendisinin 2018 yazında ayrılmasını istediğini aktardığını belirtirken, “Bakan’ın (Pompeo) beni korumaya çalıştığını ama artık bunu yapamadığını söyledi” dedi.

Temsilciler Meclisi komisyonlarınca mülakat dökümü yayınlananların bir diğer isim de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun eski kıdemli danışmanı Michael McKinley oldu. Döküme göre, McKinley ifadesinde, Amerikan büyükelçiliklerinin iç siyasi amaçlar uğruna “kirli çamaşırları ortaya çıkarmak” için kullanılmasından duyduğu kaygılar ve Amerikalı diplomatları savunmada “yetersiz kalındığı” gerekçesiyle istifa ettiğini söyledi. McKinley, büyükelçilik görevinden alınması kararı sırasında Yovanovitch’e destek mahiyetinde bir açıklama yapılmasını tavsiye ettiğini ancak kendisine Pompeo’nun “Şimdi yapmamak daha iyi olur” dediğinin aktarıldığını kaydetti. McKinley, “İstifamın zamanlaması, birbirine ağır basan iki kaygının neticesinde oldu: Görüşüme göre,Dışişleri Bakanlığı’nın azil soruşturmasında arada kalan Dış Hizmet çalışanlarına destek sunmada yetersiz kalması ve ikincisi de, yurtdışındaki büyükelçilerimizin iç siyasi amaçlar için kullanıldığının görülmesi” diye konuştu. Yovanovitch ifadesinde, Ukraynalı yetkililerle temasları ve yolsuzluklara ilişkin endişeleri hakkında Kongre üyelerine ayrıntılı bilgiler verdi. Mülakat dökümüne göre Amerikalı büyükelçi, Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin Ukrayna meselesine dahil olduğunu 2018 yılının sonlarında ilk olarak öğrendiğini anlattı. Yovanovitch, Ukraynalı yetkililerin kendisini Giuliani’nin eski bir Ukraynalı başsavcıyla görüşmeleri hakkında uyarmasıyla gelişmeden haberdar olduğunu söyledi.