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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Adem Yılmaz ciddi suçlarla suçlanıyor"

07.02.2019 23:43 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Adem Yılmaz ciddi suçlarla suçlanıyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Adem Yılmaz ciddi suçlarla suçlanıyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Adem Yılmaz ciddi suçlarla suçlanıyor, bir terörist. Adem Yılmaz’ın işlediği suçların adalet önünde hesap vermesi çabalarını sürdüreceğiz. Türk yetkililerle irtibattayız. Almanya’nın Adem Yılmaz’ı ABD’ye iade etmek yerine sınır dışı edilerek Türkiye’ye iade etmesinden hayal kırıklığına uğradık"

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