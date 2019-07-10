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ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye S-400'leri alırsa sonuçları olumsuz olur

10.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığından S-400'ler konusunda yeni bir uyarı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye S-400'leri alırsa sonuçları olumsuz olur

Bakanlık sözcüsü S-400'leri kabul etmenin "olumsuz sonuçları" olacağını söyledi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'dan gelecek olan füze savunma sistemi S-400'lerle ilgili olarak Türkiye'ye yeni bir uyarı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Türkiye, S-400'leri kabul ederse gerçek ve olumsuz sonuçları olacak. Bu sonuçlar Türkiye'nin F-35 programını da kapsıyor" diye konuştu.

ABD'li sözcü, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun S-400'ler konusundaki tutumuna atıfta bulunarak, "Bence bakan ve dışişleri bakanlığı bu konuda inanılmaz derecede tutarlı davrandı" diye konuştu. Pompeo geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "S-400'lerin aktif olduğu bir yerde F-35'lerin uçması mümkün değil" demişti.

Ortagus, Türk yetkililerin Rusya'dan büyük miktarda silah alımı karşısında yaptırım ön gören, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'ndan (CAATSA) haberdar olduğunu da söylerlerine ekledi.

Trump'ın S-400 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da yapılan G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, yaptırım ihtimali konusunda açıklama yapmıştı. Erdoğan ABD Başkanı'ndan güvence aldığını belirterek "Sayın Trump bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da özellikle kendisinden dinlemiş olduk" demişti.

ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanımış, F-35 savaş uçaklarından 100 adet satın almak isteyen Türkiye'nin daha önce eğitim için ABD'ye gönderdiği pilotlara verilen eğitimin durdurulması kararlaştırılmıştı.

Türk basınında çıkan haberlerde ise S-400'lerin teslimat için uçaklara yüklendiği belirtilirken, teslimatın ne zaman yapılacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmadı.

AFP/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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