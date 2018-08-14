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ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'nin ekonomik sorunları ABD politikalarının sonucu değildir'

14.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugünkü basın toplantısında bir soru üzerine "Türkiye'nin ekonomik sorunları ABD politikalarının sonucu değildir"

ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'nin ekonomik sorunları ABD politikalarının sonucu değildir'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugünkü basın toplantısında bir soru üzerine "Türkiye'nin ekonomik sorunları ABD politikalarının sonucu değildir. Türkiye'nin sorunlarıu iki bakana uygulanan yaptırımla başlamadı" dedi. Ayrıntılar geliyor

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