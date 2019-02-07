ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams: "Maduro ile diyalog zamanı geçti. Venezuela’da geçiş süreci için Maduro’nun ülke dışında bir yerde olması iyi olur. Küba ya da Rusya olabilir. Bize rejim yetkililerini kabul edebileceğini özel olarak söyleyen ülkeler oldu"

