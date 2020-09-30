ABD Dışişleri Bakanlığı Yetkilisinden İncirlik Açıklaması

Soruyu cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’deki operasyonlarımız açısından elma ve armutları karşılaştırıyorsunuz. Türkiye’deki operasyonlarımız önemli ama Yunanistan’da yaptıklarımızdan farklı. Yunanistan'la daha önce üç üs konusundaki maddelerde uzlaşma sağlanmıştı. Kuzeydoğudaki Alexandroupoli (Dedeağaç), Hava Kuvvetleri’ne ait drone’ların bulunduğu Larissa ve 101. Hava İndirme Tugayı’nın kışın yeniden gideceği ve Avrupa’daki havacılık birimlerimiz için eğitim merkezi olarak kullanılan Stefanovikeio. Suda Körfezi’nde de üssün kapsamını ikili savunma işbirliği anlaşması bağlamında genişlettik” şeklinde konuştu.

Yetkililere, Yunanistan Savunma Bakanı’nın Girit Adası’nın kuzeybatısındaki Suda’daki üssün genişletilmesi ya da orada ikinci bir üs inşa edilmesinin planlandığına ilişkin sözleri hatırlatıldı.

11 Eylül’de Washington Examiner adlı muhafazakar internet sitesine konuşan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, Amerikalı yetkililerin ABD’nin Adana’daki İncirlik Üssü’nden çekilmek için hazırlık yaptıklarını ve İncirlik’e alternatif olarak Girit Adası’nın değerlendirildiğini iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden İncirlik Üssü’ne alternatif olarak Girit Adası’nın değerlendirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. Yetkili, “Elma ve armut kıyaslanmaz“ yanıtını vererek iki üssün farklı görev kapsamında olduğunu belirtti.

Kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Yunanistan’daki üs konusuyla İncirlik’in birbirinden farklı misyonlar olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İncirlik’teki üssün kara ile çevrili olduğu, Suda’daki üssünse deniz üssü niteliği taşıdığını kaydetti.

Doğu Akdeniz gerilimi

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine, “Yıllardır devam eden bu çalışmaların Türkiye ile yaşananlardan olumsuz etkilenip etkilenmemesi konusunda endişeli misiniz?” diye soruldu.

ABD’li yetkili, “Öncelikle Yunanistan ve Türkiye iki NATO üyesi olarak Türkiye’nin Batı’da demirli tutulması gerektiği ilkesi konusunda aynı çizgide. Bu ABD için soyut stratejik bir sorun. Yunanistan içinse bir sınır sorunu. O nedenle Türkiye’nin Avrupa ve Euro-Atlantik kurumlarına bağlı kalması onların da çıkarına” yanıtını verdi.

Bir diğer yetkili de, NATO’nun sadece tüm NATO bölgesi için güvenlik sağlamakla kalmayıp, Türkiye ve Yunanistan gibi iki müttefikin de bir araya gelmesini sağlayan bir platform olduğunu belirtti.