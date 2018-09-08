WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Basra'daki olaylara ilişkin, “Güvenlik güçleri ve protestocular da dahil olmak üzere tüm tarafları barışçıl protesto hakkını kullanmaya, bunun yanı sıra diplomatları ve tesislerini korumaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.
Nauert, yazılı açıklamasında, ABD'nin bugün Basra'daki diplomatlara yönelik şiddet olaylarını kınadığını vurguladı.
Sözcü Nauert, barışçıl protesto hakkı ile kamu ve özel mülkiyeti koruma görevinin Irak anayasası kapsamında olduğunu belirterek, "Güvenlik güçleri ve protestocular da dahil olmak üzere tüm tarafları barışçıl protesto hakkını kullanmaya, bunun yanı sıra diplomatları ve tesislerini korumaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra'da, 8 Temmuz'da başlayan "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlenen gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.
Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
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