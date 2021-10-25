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ABD Dışişleri Bakanlığından büyükelçi açıklaması

25.10.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın görev süresi boyunca Türkiye'de kalacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından büyükelçi açıklaması

Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile diyaloğu sürdürmenin en iyisi olduğuna inandıklarını söyledi. Price, "Biden yönetimi Türkiye ile ortak öncelikler konusunda işbirliği istiyor ve herhangi bir NATO müttefiki gibi biz de herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için diyaloga girmeye devam edeceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin büyükelçiliğinden çağrı yapılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan buna sert tepki göstermişti. Geri adım olarak yorumlanan yeni açıklamada, "Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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