HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD Dışişleri Bakanlığından "Çin'e seyahat ederken dikkatli olun" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığından "Çin'e seyahat ederken dikkatli olun" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 20:16 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınından dolayı Amerikan vatandaşlarını bu bölgeye seyahat ederken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından "Çin'e seyahat ederken dikkatli olun" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinin, seyahat edilirken "yüksek tedbir alınması gereken" yerler kategorisine alındığı duyuruldu.

Açıklamada, bölgede olan veya bölgeye seyahat edecek Amerikan vatandaşlarından, tedbirli olmaları, hasta insanlarla temasta bulunmamaları, hayvanlara yaklaşmamaları ve et ürünlerinden uzak durmaları istendi.

Öte yandan, olası bir hastalık belirtisinde ne yapılması gerektiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması, başka insanlarla temasta bulunulmaması ve hasta halde seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, Çin yönetimi tarafından ABD vatandaşlarına karşı "keyfi tutuklamalar" ve "çıkış yasaklarının" uygulandığı ileri sürülürken, hastalığa ilişkin uyarıların dikkate alınması istendi.

KARANTİNA ALANI GENİŞLİYOR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan söz konusu virüsten şu ana dek 639 kişinin etkilendiği belirtilirken, vaka sayısında Vuhan'ın başkentliğini yaptığı Hubey eyaleti başı çekiyor.

Virüse bugüne kadar, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında Çin'in tüm eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerinde rastlandı. Bununla birlikte koronavirüs, ülkenin Guangdong eyaletinde 32, başkent Pekin'de 22, Şanghay'da 16 kişide tespit edildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı 12 Aralık'tan bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybetti.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Meteoroloji'den çok sayıda ile kar uyarısı!Meteoroloji'den çok sayıda ile kar uyarısı!
Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı çin koronavirüs salgını

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail basının iddiası gündeme bomba gibi düştü! Gözler Beyaz Saray'a çevrildi

İsrail'in iddiası sonrası gözler Beyaz Saray'a çevrildi!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kar, buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kar uyarısı!

Deniz Baykal'dan kötü haber! Domuz gribine yakalanıp hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Akyaka'da depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Ceza infazında yeni sistem: Cuma cezaevine girecek, pazar çıkacak

Ceza infazında yeni sistem: Cuma cezaevi, pazartesi iş

Ankara'da facianın eşiğinden döndüldü! Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı

Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.