ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Devir Teslim Süreci Açıklaması

ABD’de başkanlığın seçilmiş başkan Joe Biden’a devredilme süreciyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü Morgan Ortagus imzalı açıklamada devir sürecinin “pürüzsüz ve düzenli bir şekilde tamamlanacağı” mesajı verildi.

20 Ocak’taki resmi görev teslim törenine sayılı günler kalırken, Biden ekibiyle Trump’ın kabinesindeki yetkililerin devir işlemleriyle ilgili olarak haftalardır işbirliği içinde çalıştığı da açıklamada belirtildi.

Ortagus açıklamasında ayrıca, yeni yönetimde görev alacak isimlerin Senato'dan onay süreci tamamlanana kadar, bu görevlerde halihazırda bulunanların vekaleten devam etmesiyle ilgili bir plan beklediklerini de ifade etti. Bu süre zarfında daha önceden planlanan resmi ziyaretlerin iptal edildiği bilgisini veren Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun daha önceden planlanan Avrupa ziyaretinin de iptal edilen resmi seyahatler arasında olduğunu bildirdi.

3 Kasım’daki seçimleri rakibi Joe Biden karşısında kaybeden Başkan Trump, sonuçlara itirazlarını uzun süre sürdürmesinin ardından, devir sürecinin sorunsuz geçeceği yönünde ilk mesajını geçen hafta destekçilerinden oluşan büyük bir kalabalığın Kongre binasını işgal etmesinin ardından vermişti.

