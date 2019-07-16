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ABD Dışişleri Bakanlığından gecikmeli "15 Temmuz" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 22:30 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin bir gün sonra yazılı açıklama yaptı - Bakanlık açıklamasından: - "ABD, 2016'da Türkiye'de yapılan darbe girişiminde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin dost ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerini sunuyor" - "Bu başarısız darbe girişimi, demokrasinin korunması ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak için gösterilen azim ve güvenceye dair kesin bir hatırlatma idi" - "ABD olarak, Türk halkına ve demokratik kurumlarına olan kararlı desteğimizi teyit ediyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin bir gün sonra açıklama yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorusu üzerine, Türkiye'deki darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin gecikmeli bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, 2016'da Türkiye'de yapılan darbe girişiminde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin dost ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerini sunuyor." ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirildiği açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Bu başarısız darbe girişimi, demokrasinin korunması ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak için gösterilen azim ve güvenceye dair kesin bir hatırlatma idi. ABD olarak, Türk halkına ve demokratik kurumlarına olan kararlı desteğimizi teyit ediyoruz."

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15 temmuz darbe girşimi ABD Dışişleri Bakanlığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY

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