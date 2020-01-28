ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan NPR Muhabirine Engel

ABD’de Ulusal Halk Radyosu (NPR) muhabirlerinden Michele Kelemen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yurtdışı ziyaretlerini takip edecek basın mensupları listesinden çıkartıldı. Dışişleri Bakanlığı, kararının ardında bir başka NPR muhabirinin Pompeo’yla yaptığı röportaj olduğu iddialarıyla eleştiriliyor.

NPR yöneticisi Shaun Tandon konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı basın heyetlerinin bakanlara seyahatleri sırasında eşlik etmeleri uzun süredir uygulanan bir gelenektir. Kurumumuzun bir üyesinin bu şekilde cezalandırılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan NPR’ın bu açıklaması karşısında henüz bir yorum gelmedi.

Dışişleri Bakanlığı Muhabirleri Birliği’nden de kısıtlamaya (SDCA) tepki geldi. SDCA yaptığı açıklamada, bakanlığın bu kararının NPR’ın Pompeo röportajına karşı bir misilleme olduğunu savundu.

Pompeo, 24 Ocak’ta NPR Muhabiri Mary Louise Kelly’e bir röportaj vermişti. Dokuz dakikalık röportajda Kelly’nin Pompeo’ya Ukrayna ve Ukrayna’nın görevden alından eski ABD Büyükelçisi Marie Yovanoviç’le ilgili tekrar tekrar yönelttiği soruların yanıtsız bırakıldığı belirtiliyor.