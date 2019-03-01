ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan PKK Açıklaması 

Amerika ve Türkiye arasında Suriye’de ABD destekli ve bünyesinde Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri konusunda görüş ayrılığının sürdüğü bir dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada Amerika’nın PKK’nın hala yabancı terör örgütleri listesinde olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK’nın ilk kez 1997 yılında yabancı terör örgütü listesine alındığı belirtildi, “Dışişleri Bakanlığı PKK’nın Göç ve Uyruk Yasası’nın 219. Maddesi gereği Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesindeki yeri gözden geçirilmiş ve muhafaza edilmiştir” denildi.

Açıklamada “PKK’nın 20 yılı aşkın süre önce terör örgütleri listesine alındığından bu yana Amerika Türkiye ve diğer müttefiklerle PKK’dan gelen terör tehdidiyle mücadele için çalışmıştır. Avrupa ve diğer bölgelerde PKK’nın para toplama kaynaklarıyla mücadele dahil olmak üzere Amerika NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığına yönelik güçlü taahhüdünü sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.