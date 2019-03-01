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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan PKK Açıklaması 

01.03.2019 23:46 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı, ilk kez 1997 yılında yabancı terör örgütlerine listesine aldığı PKK'nın hala listede olduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada, "PKK’nın Göç ve Uyruk Yasası’nın 219. Maddesi gereği Yabancı Terör Örgütleri listesindeki yeri gözden geçirilmiş ve muhafaza edilmiştir” denildi

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan PKK Açıklaması 

Amerika ve Türkiye arasında Suriye’de ABD destekli ve bünyesinde Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri konusunda görüş ayrılığının sürdüğü bir dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada Amerika’nın PKK’nın hala yabancı terör örgütleri listesinde olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK’nın ilk kez 1997 yılında yabancı terör örgütü listesine alındığı belirtildi, “Dışişleri Bakanlığı PKK’nın Göç ve Uyruk Yasası’nın 219. Maddesi gereği Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesindeki yeri gözden geçirilmiş ve muhafaza edilmiştir” denildi.

Açıklamada “PKK’nın 20 yılı aşkın süre önce terör örgütleri listesine alındığından bu yana Amerika Türkiye ve diğer müttefiklerle PKK’dan gelen terör tehdidiyle mücadele için çalışmıştır. Avrupa ve diğer bölgelerde PKK’nın para toplama kaynaklarıyla mücadele dahil olmak üzere Amerika NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığına yönelik güçlü taahhüdünü sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamanın Amerikan kamuoyu ve uluslararası topluma PKK’nın terör örgütü olmaya devam ettiği konusunda bilgilendirme amacı taşıdığı belirtildi. “Yabancı terör örgütü statüsünün devamına ek olarak PKK aynı zamanda 2001 yılından bu yana 13224 sayılı kararname uyarınca da 'Özel olarak Küresel Terör Örgütü' listesinde de yer almaktadır” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında teröristlerin ve terör örgütlerinin listeye alınmasının bu kişi ve örgütleri izole ettiği ve bu sayede Amerikan mali sistemine erişimlerinin engellendiği vurgulandı.

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