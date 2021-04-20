ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Seyahat Uyarısı Güncellemesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Corona virüsü pandemisinin "seyahat edenler için benzersiz risk" taşıdığı gerekçesiyle "Seyahat Etmeyin"uyarısını dünya çapındaki ülkelerin yaklaşı 80'ini kapsayacak şekilde arttıracağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı aralarında Çad, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti, Mozambik, Rusya ve Tanzanya’nın da olduğu yaklaşık 200 ülkeden 34'ünü daha önce bu listeye dahil etmişti. Listedeki ülke sayısının yüzde 80 arttırılması yaklaşık 130 ülkenin daha ekleneceği anlamına geliyor. Türkiye 26 Ağustos 2020'den bu yana Bakanlığın ‘‘3. Seviye: Seyahat Etmeyi Tekrar Değerlendirin’’ uyarı listesinde yer alıyor.

Amerikalılar’ın çoğu Corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle Avrupa'nın büyük kısmına seyahat engeliyle karşılaşmıştı.

Washington, Avrupa’nın büyük çoğunluğunda, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'da bulunan Amerika dışındaki ülke vatandaşlarının ülkeye girişini de yasaklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, bu hamlenin bazı ülkelerdeki mevcut sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmediğini, bunun yerine "Dışişleri Bakanlığı'nın Seyahat Danışmanlığı sisteminde mevcut epidemiyolojik değerlendirmelere daha fazla güvenmek için yapılan bir ayarlamayı yansıttığını" söyledi.