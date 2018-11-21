ABD Dışişleri: Çavuşoğlu'na ABD vatandaşlarının haksız tutukluluğuna dair çekinceleri ilettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD'ye giderek mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gülen yapılanması üyesi 84 kişinin iadesini talep ettiğini, bu kişilerin listesini Mike Pompeo'nun yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Boltan'a verdiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Pompeo'nun görüşmede "NASA çalışanı Serkan Gölge de dahil olmak üzere Türkiye'de haksız olarak tutuklu bulunan ABD vatandaşları ve yerel çalışanlara dair çekinceleri bir kere daha ilettiğini" söyledi.

Nauert, iki bakanın Suriye'deki çatışmalara kalıcı bir çözüm bulabilmek için Suriye'de çatışmayı azaltmak ve BM liderliğindeki barış sürecini yeniden canlandırmak için birlikte çalışma ihtiyacı olduğu konusunda uzlaştığını belirtti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında Türkiye'den gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu ise Menbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk ve Amerikan heyetlerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söyledi.