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ABD Dışişleri: Çavuşoğlu'na ABD vatandaşlarının haksız tutukluluğuna dair çekinceleri ilettik

21.11.2018 01:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD'ye giderek mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri, "Türkiye'de haksız olarak tutuklu bulunan ABD vatandaşları ve yerel çalışanlara dair çekinceleri bir kere daha ilettik" derken Çavuşoğlu ise Türkiye'nin Gülen yapılanması üyesi 84 kişinin iadesini talep ettiğini, bu kişilerin listesini Mike Pompeo'nun yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Boltan'a verdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri: Çavuşoğlu'na ABD vatandaşlarının haksız tutukluluğuna dair çekinceleri ilettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD'ye giderek mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gülen yapılanması üyesi 84 kişinin iadesini talep ettiğini, bu kişilerin listesini Mike Pompeo'nun yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Boltan'a verdiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Pompeo'nun görüşmede "NASA çalışanı Serkan Gölge de dahil olmak üzere Türkiye'de haksız olarak tutuklu bulunan ABD vatandaşları ve yerel çalışanlara dair çekinceleri bir kere daha ilettiğini" söyledi.

Nauert, iki bakanın Suriye'deki çatışmalara kalıcı bir çözüm bulabilmek için Suriye'de çatışmayı azaltmak ve BM liderliğindeki barış sürecini yeniden canlandırmak için birlikte çalışma ihtiyacı olduğu konusunda uzlaştığını belirtti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında Türkiye'den gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu ise Menbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk ve Amerikan heyetlerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söyledi.

Çavuşoğlu ABD'nin Halkbank'a vermesi beklenen ceza ile ilgili "Dava devam ediyor, bu konuda avukatlarla bir araya geldik. Yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise gündemdeki konuları değerlendirdiği basın toplantısında Çavuşoğlu ile Kaşıkçı soruşturmasında işbirliğine devam etme konusunda uzlaştıklarını söyledi.

"Pastör Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum" diyen Pompeo, ABD'nin Kaşıkçı konusunda insan haklarını ticari ilişkilerin gerisine ittiğine yönelik eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"ABD çok güçlü bir tepki gösterdi. Soruşturmayla ilişkili olan 17 kişiye yaptırım uyguladık.

"Aynı zamanda ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını yerine getirdiğimizden ve ABD'nin büyümeye devam ettiğinden emin olmamız gerekiyor. Bunu yaparsak dünya da daha iyi bir yer olur Orta Doğu da."

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