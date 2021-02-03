HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Dışişleri İran’ın Nükleer Anlaşma Önerisine Mesafeli

ABD Dışişleri İran’ın Nükleer Anlaşma Önerisine Mesafeli

03.02.2021 00:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Dışişleri İran’ın Nükleer Anlaşma Önerisine Mesafeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Başkan Joe Biden göreve geldiğinden bu yana İran'la herhangi bir temas kurulmadığını açıkladı. Bakanlığın günlük basın brifinginde soruları yanıtlayan Price, böyle bir adımın müttefikler ve Kongre'ye danışılmadan da yapılmayacağını düşündüğünü ifade etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2015 nükleer anlaşmasına dönüş için eş zamanlı adımlar atılması yönünde İran’dan gelen öneriye temkinli yaklaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Başkan Joe Biden göreve geldiğinden bu yana İran'la herhangi bir temas kurulmadığını açıkladı.

Bakanlığın günlük basın brifinginde soruları yanıtlayan Price, böyle bir adımın müttefikler ve Kongre'ye danışılmadan da yapılmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Ned Price, ‘’İranlılar’la doğrudan muhatap olacağımız ve herhangi bir önerilerini dikkate alacağımız noktaya varmadan önceki süreçte atılması gereken çok adım var’’ dedi.

Dışişleri sözcüsü, ‘’Başkan Biden'in de söylediği İran JCPOA’in (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ederse, biz de aynı şekilde hareket edeceğiz’’ diye konuştu.

İran’ın şu anki durumdan çok farklı olarak bu adımları atması durumunda, ABD’nin de anlaşmaya yeniden katılacağını söyleyen Ned Price, anlaşmayı uzatmayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini de söyledi. Dışişleri sözcüsü, ‘’Bu anlaşmayı, endişe yaratan diğer meseleleri ele alacak anlaşmaları takip etmek için bir platform olarak kullanmanın yollarını arayacağız’’ dedi.

Çin’e Tayvan Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı brifinginde Çin de gündemdeydi. Çin'in üst düzey diplomatının ABD-Çin ilişkilerinde iyileştirme çağrısı yapmasının ardından, Dışişleri Sözcüsü Price, Pekin'in Tayvan'a karşı askeri, diplomatik ve ekonomik baskıyı durdurması gerektiğini söyledi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu direktörü Yang Jiechi, ABD’nin "Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenliği ile ilgili konulara" karışmayı bırakması gerektiğini söylemişti.

Ned Price ise Çin ile temasın, ancak ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla uygun adım ilerlerken beklenebileceğini söyledi. Price, "Pekin'i Tayvan'a karşı askeri, diplomatik ve ekonomik baskısını durdurmaya ve bunun yerine Tayvan'ın demokratik olarak seçilmiş liderliğiyle anlamlı bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Salgının simge isimlerindendi! Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybettiSalgının simge isimlerindendi! Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti
Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!

En Çok Okunan Haberler

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Eşini ve eniştesini öldürmüştü! Ölü bulundu

Eşini ve eniştesini öldürmüştü! Ölü bulundu

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

İngiltere’de Covid-19 salgının simge isimlerinden Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

Salgının simge isimlerindendi! Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

Rus muhalif lider Navalni'ye hapis cezası

Navalni hakkında flaş karar

Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor

Pfizer rakamları açıkladı! Koronavirüs aşısından rekor gelir

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 499 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 499 kişi hayatını kaybetti

Trump, kendisine karşı hazırlanan iddianamede 'Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla' suçlandı

Trump'a karşı hazırlanan iddianamedeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.