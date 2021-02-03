ABD Dışişleri İran’ın Nükleer Anlaşma Önerisine Mesafeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2015 nükleer anlaşmasına dönüş için eş zamanlı adımlar atılması yönünde İran’dan gelen öneriye temkinli yaklaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Başkan Joe Biden göreve geldiğinden bu yana İran'la herhangi bir temas kurulmadığını açıkladı.

Bakanlığın günlük basın brifinginde soruları yanıtlayan Price, böyle bir adımın müttefikler ve Kongre'ye danışılmadan da yapılmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Ned Price, ‘’İranlılar’la doğrudan muhatap olacağımız ve herhangi bir önerilerini dikkate alacağımız noktaya varmadan önceki süreçte atılması gereken çok adım var’’ dedi.

Dışişleri sözcüsü, ‘’Başkan Biden'in de söylediği İran JCPOA’in (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ederse, biz de aynı şekilde hareket edeceğiz’’ diye konuştu.

İran’ın şu anki durumdan çok farklı olarak bu adımları atması durumunda, ABD’nin de anlaşmaya yeniden katılacağını söyleyen Ned Price, anlaşmayı uzatmayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini de söyledi. Dışişleri sözcüsü, ‘’Bu anlaşmayı, endişe yaratan diğer meseleleri ele alacak anlaşmaları takip etmek için bir platform olarak kullanmanın yollarını arayacağız’’ dedi.