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ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

Türkiye ile Yunanistan arasında aylardır yaşanan gerilimin azaldığı ve istikşafi müzakereler için tarih belirlenmeye çalışıldığı dönemde, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme hamlesine, ABD Dışişleri sert dille tepki gösterdi.

ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine dair 11 Ekim'de yaptığı açıklamayı esefle karşıladığını duyurdu.

Açıklamada, Ankara bölgede gerilimi tırmandırmak ve Atina ile istikşafi görüşmelerin başlamasını kasten zorlaştırmakla suçlandı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz."

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e geri dönmesi hamlesine, Atina 'yasadışı' yakıştırmasını yaparken, Alman hükümeti ve Fransa Dışişleri de tepki göstermişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'yı 'provokasyonla' suçlayarak Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

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