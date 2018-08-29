ABD Dışişleri Sözcüsü: 'İdlib Konusunda Kaygımızı Ruslara İlettik' 

Sözcüye “Suriye’de kimyasal silah kullanılacağı yönünde bir beklentiniz mi var?” diye soruldu. Dışişleri sözcüsü Nauert, “Geçmişte Suriye’de rejimin Rusya’nın desteğiyle neler yapabildiğini gördük” yanıtını verdi.

Amerikalı yetkililerden dün Esat rejimine yönelik kimyasal silah uyarısı gelmiş, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert “İdlib’de ya da Suriye’nin başka bölgesinde kimyasal silah kullanılırsa ve bu doğrulanırsa hızlı ve uygun şekilde karşılık veririz” ifadesini kullanmıştı.

Nauert, Suriye’de şiddetin ve gerilim dozunun tırmanması ve bunun sivillere yönelik etkisi konusunda kaygıların Ruslarla paylaşıldığını belirtti.

Brifingde bir gazeteci, İdlib’e olası operasyonun konuşulduğu bir sırada Rusya’nın El Kaide bağlantılı El Nusra’nın kimyasal silah saldırısı hazırlığında olduğu iddiasını sordu. Sözcü, “Daha önce de benzer iddialar gündeme getirdiklerini gördük. Sorumluluğu başka gruplar üzerine atmaya çalışıyorlar, biz buna inanmıyoruz” dedi.

Uluslararası basında Amerikalı yetkililerden oluşan bir heyetin Suriye’nin başkenti Şam’da Haziran ayında Esat rejiminin istihbarat yetkilileriyle görüştüğü iddiası yer almıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert sözkonusu iddiayı yalanlayarak, “Haberi gördüm, gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir görüşme olduğuna ilişkin bilgim yok” diye konuştu.

