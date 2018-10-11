ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Rahip Brunson'a ilişkin açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'un serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım." ifadesini kullandı.
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