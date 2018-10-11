HABER

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 22:54 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'un serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım.

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Rahip Brunson'a ilişkin açıklama yaptı.

'SERBEST BIRAKILMASINI BEKLİYORUZ'

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'un serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım." ifadesini kullandı.

PARTNERYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzıYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzı
“Suudi gazetecinin akıbetinden endişeliyiz”“Suudi gazetecinin akıbetinden endişeliyiz”
ABD Dışişleri Sözcüsü’nden Kaşıkcı soruşturmasına ilişkin açıklamaABD Dışişleri Sözcüsü’nden Kaşıkcı soruşturmasına ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD brunson rahip Brunson ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert

En Çok Okunan Haberler

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
yüce isa ve kutsal ruh aziz peder sayın rahip brunsonu kurtaracaktır.Amen.
yeter lan yeter bırakılacağı varsa da bu söylemlerin yüzüne ben olsam bırakmam
resmi emir gelmiştir:)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'yi kana bulayacaktı! 100 kiloluk bombayla yakalandı

ABD'yi kana bulayacaktı! 100 kiloluk bombayla yakalandı

Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler

Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

Trump'tan Türkiye'ye dikkat çeken çağrı: Raporu bekliyoruz

Trump'tan Türkiye'ye dikkat çeken çağrı: Raporu bekliyoruz

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Büyük panik! Akıllara terör saldırısını getirdi

Büyük panik! Akıllara terör saldırısını getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.