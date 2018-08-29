ABD Dışişleri Sözcüsü: Suriye Özel Temsilcimiz Jeffrey, Rus büyükelçiyle olası İdlib operasyonunu görüştü”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Naeurt bugünkü basın toplantısında “Suriye temsilcimiz James Jeffrey Rusya’nın ABD Büyükelçisi’yle görüştü, İdlib’e olası operasyon ve genel olarak gerilimin tırmanması konusunda kaygılarımızı ilettik” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Naeurt, ayrıca “ABD heyetinin Şam’da rejim yetkilileriyle görüştüğü iddiasıyla” ilgili bir soru üzerine de “Haberi gördüm, gerçeği yansıtmıyor, öyle bir görüşme yapıldığına dair bilgim yok” dedi.

