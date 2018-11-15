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ABD Dışişleri Sözcüsü:Gülen konusunda Türkiye’den pek çok kez talep geldi, bu meseleyle Adalet Bakanlığı ilgileniyor

15.11.2018 23:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Sözcüsü:Gülen konusunda Türkiye’den pek çok kez talep geldi, bu meseleyle Adalet Bakanlığı ilgileniyor

ABD Dışişleri Sözcüsü:Gülen konusunda Türkiye’den pek çok kez talep geldi, bu meseleyle Adalet Bakanlığı ilgileniyor

ABD Dışişleri Sözcüsü:Gülen konusunda Türkiye’den pek çok kez talep geldi, bu meseleyle Adalet Bakanlığı ilgileniyor

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