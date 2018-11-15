ABD Dışişleri Sözcüsü:Gülen konusunda Türkiye’den pek çok kez talep geldi, bu meseleyle Adalet Bakanlığı ilgileniyor

ABD D\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc:G\u00fclen konusunda T\u00fcrkiye\u2019den pek \u00e7ok kez talep geldi, bu meseleyle Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 ilgileniyorPARTNERSon dakika haberler Mynet uygulamas\u0131 ile cebinizde!ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan Fethullah G\u00fclen a\u00e7\u0131klamas\u0131ABD D\u0131\u015fi\u015fleri: Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 ve G\u00fclen konular\u0131n\u0131n birbiriyle ba\u011flant\u0131s\u0131 yok
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