ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt

ABD Dışişleri Sözcüsü, Çavuşoğlu’nın açıkladığı Suriye Görev Gücü konusunda, " Görev gücü konusuyla ilgili haberleri görmedim, yorum yapamam" dedi.
Sözcü ayrıca güvenli bölge konusunda yavaş kaldı eleştirisine de, " ABD Türkiye’nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyor. Bu konuda Türkiye ile aktif olarak diyalog içindeyiz" diyerek yanıt verdi.
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