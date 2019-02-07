ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt

ABD Dışişleri Sözcüsü, Çavuşoğlu’nın açıkladığı Suriye Görev Gücü konusunda, " Görev gücü konusuyla ilgili haberleri görmedim, yorum yapamam" dedi.

Sözcü ayrıca güvenli bölge konusunda yavaş kaldı eleştirisine de, " ABD Türkiye’nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyor. Bu konuda Türkiye ile aktif olarak diyalog içindeyiz" diyerek yanıt verdi.

