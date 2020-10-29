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ABD Dışişleri Sözcüsünden Karabağ ve Türkiye Mesajları

29.10.2020 00:50 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerin güvenliğiyle ilgili VOA’in sorularını yanıtladı

ABD Dışişleri Sözcüsünden Karabağ ve Türkiye Mesajları

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerin güvenliğiyle ilgili VOA’in sorularını yanıtladı.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın Washington’da Cuma günü bir araya gelmelerinden duyulan memnuniyeti dile getiren Sözcü, çatışmaların başlamasının ardından kısa süre için Rusya’da bir araya gelen iki bakanın, bundan önce uzun süre bir araya gelmediklerini söyledi ve bunun çok önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Sözcü, Bakanların Cuma gecesi geç saate kadar görüştüklerini, her ikisinin de seyahatlerini yeniden planlaması gerekmiş olabileceğini belirtti ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Steve Begin’in de bulunduğu bu toplantıda ateşkesi müzakere ettiklerini kaydetti.

Ateşkesin birçok ateşkes gibi umulduğu kadar uzun sürmediğini belirten Ortagus, ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun iki ülkenin liderleriyle de telefon görüşmelerini sürdürdüğüne dikkat çekti. Sözcü, bu durumun da Başkan Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanı Pompeo ve yardımcısı Begin’in sürecin idare edilmesine ne kadar önem atfettiğini gösterdiğini kaydetti.

Ortagus, ‘‘Her iki tarafın da ateşkese uymasını istiyoruz, barışçı bir çözüm istiyoruz. Bu çatışma Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından bu yana devam ediyor, yani yeni bir sorun değil. Bu sorun onlarca yıldır süren bir miras. Yoğun bir diplomatik perspektifle, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Bakan Yardımcısı Begin aracılığıyla konuya müdahil olmaya devam edeceğiz ve tarafların verdikleri sözlere bağlı kalmalarını sağlamaya çalışacağız’’ dedi. Ortagus, ABD’nin Minsk Grubu çerçevesinde de çözüm çabalarının parçası olduğunu hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının sonlandırılması amacıyla 23 Ekim’de başkent Washington’da iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmüştü.

Üç ateşkesten sonuncusu üzerinde geçen hafta Washington’da anlaşmaya varılmıştı ancak bu da uzun ömürlü olmadı. ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaların yeniden hız kazanmasını “hayalkırıklığı” olarak nitelerken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo de iki tarafı diplomatik çözüm için çaba göstermeye çağırdı.

Sözcü Ortagus’a Türkiye’deki ABD temsilciliklerinin durumu ve güvenlik tehditleri de soruldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD vatandaşlarının, büyükelçilik çalışanlarının ve temsilcilikler çatısı altındaki herkesin güvenliğinin Washington için birincil öncelik olduğunu söyledi; dünyadaki bütün temsilciliklerinde kaygı verici bir haber alındığında ABD vatandaşlarına hemen uyarı yapıldığını kaydetti.

Son güvenlik uyarısının yapılma nedeni olarak terör saldırısı ve adam kaçırma konusunda alınan ciddi istihbaratı gerekçe gösteren Sözcü ‘‘Bu nedenle ABD vatandaşlarını uyarmak istedik. Bu uyarı hala geçerli. Durumu izlemeye devam edeceğiz. Türk hükümetinden de bu konuda şu ana kadar destek gördük’’ diye konuştu.

ABD büyükelçiliklerine ev sahipliği yapan her ülke hükümetinin, o elçiliğin güvenliğini sağlama yükümlülüğü olduğunu hatırlatan Ortagus, Türkiye’nin bir NATO üyesi ve ABD’nin müttefiki olduğunu hatırlattı ve ‘‘Güvenlik tehditlerini ciddiye aldıklarını biliyorum’’ dedi.

Ortagus Türk hükümeti için ‘‘IŞİD’i yok etmeye çalıştığımızda da IŞİD koalisyonuna çok müdahillerdi ve bu konuda da yine işbirliği içindeler’’ diye konuştu.

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