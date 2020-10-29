ABD Dışişleri Sözcüsünden Karabağ ve Türkiye Mesajları

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerin güvenliğiyle ilgili VOA’in sorularını yanıtladı.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın Washington’da Cuma günü bir araya gelmelerinden duyulan memnuniyeti dile getiren Sözcü, çatışmaların başlamasının ardından kısa süre için Rusya’da bir araya gelen iki bakanın, bundan önce uzun süre bir araya gelmediklerini söyledi ve bunun çok önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Sözcü, Bakanların Cuma gecesi geç saate kadar görüştüklerini, her ikisinin de seyahatlerini yeniden planlaması gerekmiş olabileceğini belirtti ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Steve Begin’in de bulunduğu bu toplantıda ateşkesi müzakere ettiklerini kaydetti.

Ateşkesin birçok ateşkes gibi umulduğu kadar uzun sürmediğini belirten Ortagus, ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun iki ülkenin liderleriyle de telefon görüşmelerini sürdürdüğüne dikkat çekti. Sözcü, bu durumun da Başkan Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanı Pompeo ve yardımcısı Begin’in sürecin idare edilmesine ne kadar önem atfettiğini gösterdiğini kaydetti.