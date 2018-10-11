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ABD Dışişleri Sözcüsü’nden Kaşıkcı soruşturmasına ilişkin açıklama

11.10.2018 22:31 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: “Amerika, Türkiye’ye destek teklifinde bulundu.Türkiye’de, soruşturma ekibi var mı yok mu ben bu konuda bir şey söyleyemem, Adalet Bakanlığı’na sormak lazım”

ABD Dışişleri Sözcüsü’nden Kaşıkcı soruşturmasına ilişkin açıklama

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: “Amerika, Türkiye’ye destek teklifinde bulundu.Türkiye’de, soruşturma ekibi var mı yok mu ben bu konuda bir şey söyleyemem, Adalet Bakanlığı’na sormak lazım”

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