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ABD Dişişleri: "Suriye krizinde Astana Süreci Cenevre Konferansının yerini alamaz."

15.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

ABD Dişişleri: "Suriye krizinde Astana Süreci Cenevre Konferansının yerini alamaz."

ABD Dişişleri: "Suriye krizinde Astana Süreci Cenevre Konferansının yerini alamaz."

ABD Dişişleri: "Suriye krizinde Astana Süreci Cenevre Konferansının yerini alamaz."

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