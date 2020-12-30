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ABD Dışişleri Suudi Arabistan'a 3 Bin Akıllı Bomba Satışını Onayladı

30.12.2020 12:38 | Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Suudi Arabistan'a 3 Bin Akıllı Bomba Satışını Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3 bin adet hassas güdümlü silah satışını onayladı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, satışın bedelinin 290 milyar dolar olacağı belirtildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3 bin adet hassas güdümlü silah satışını onayladı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, satışın bedelinin 290 milyar dolar olacağı belirtildi. Ancak bu satışın yapıldığı ya da anlaşmanın sağlandığı anlamına gelmiyor.

Bu satış kararı Başkan Donald Trump’ın başkanlığının son günlerine denk gelmiş oldu. ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan’a silah satışını durdurma sözü vermis olması açısından da bu satışın zamanlaması önemli. Biden, Suudi Arabistan ve Yemen arasında devam eden ve son yılların en büyük insani krizine neden olan savaşın sonlandırılması konusunda Suudi yönetimine baskı yapmak amacıyla bu kararı alacağını söylemişti.

Pentagonun açıklamasında, Suudi Arabistan’a 3 bin adet GBU-39 akıllı bomba, bombalarla ilgili taşıyıcılar ve teknik cihazlar satışı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada “Söz konusu satış, Suudi Arabistan’ın uzun menzilli, hassas havadan karaya mühimmat stoklarını arttırarak gelecekteki tehditlere yönelik kabiliyetini arttıracaktır” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca akıllı bombaların, etkili silahlar olduğuna vurgu yapıldı.

Pentagon Savunma İşbirliği Ajansı olası satış konusunda Kongre’ye de bilgi verildi. Kongre üyeleri, Yemen’deki sivil kayıplar nedeniyle Suudi Arabistan’a silah satışına karşı çıkıyorlardı ve daha önce F-35 uçaklarının satışına engel koymuştu.

Dışişleri Bakanlığı’nın satışa onay vermesi satış anlaşmasının imzalandığı ya da görüşmelerin sonlandığı anlamına gelmiyor.

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