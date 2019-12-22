ABD Dışişleri yetkilisi: Libya'daki Rus paralı askerleri çatışmayı kanlı hale getiriyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Rus paralı askerlerinin Libya'da darbeci general Halife Hafter yanlısı militanlara verdiği destekle ülkedeki çatışmaların daha da kanlı bir hale geldiğini ve bu durumdan dolayı "çok endişeli" olduklarını belirtti.

ABD basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "ABD, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH), resmi hükümet olarak tanımayı sürdürüyor ancak Washington hükümeti bu ülkedeki çatışmalarda bir taraf tutmuyor ve bir anlaşma sağlanabilecek tüm paydaşlarla görüşüyor." ifadesini kullandı.

Rusların bölgede, drone ve hava araçları kullandığını, bunun iyi bir şey olmadığını belirten yetkili, Libya'daki askeri yoğunlaşmadan dolayı çok endişeli olduklarını bildirdi.

Rus paralı askerlerinin bölgede olmasının çatışmayı şiddetlendirdiğini vurgulayan yetkili, şunları kaydetti:

"Hafter güçlerinin safında yer alan Rus güvenlik şirketi Wagner Grup üyesi paralı asker sayısının giderek artmasıyla, çatışmanın şeklinin değiştiğini ve yoğunlaştığını görüyoruz. Bu durum daha kanlı bir çatışmaya, daha fazla sivil kayba, hastane ve havalimanlarının hedef alınmasıyla daha fazla altyapı hasarına yol açıyor ancak aynı zamanda sahada Hafter'in kazandığını da görmüyoruz."