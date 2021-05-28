ABD Dışişleri Yetkilisinden İstanbul Sözleşmesi Mesajı

Sherman, uzun yıllar İstanbul Sözleşmesi Uzman Grubu'nun (GREVIO) başkanlığını ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması (CEDAW) Komitesi üyeliği yürütmüş olan ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Feride Acar, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Kadın Koalisyonu Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Selma Acuner ile buluştu.

Sherman, ABD'nin Ankara Elçiliği'nde Corona virüsü salgını gerekçesiyle Türkiye'deki kadın ve insan hakları örgütleri temsilcilerinden küçük bir grup ile biraraya geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara'da kadın hak örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi; İstanbul Sözleşmesi'ne destek çağrısı yaptı. Sherman Anıtkabir ziyareti sonrası Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine bağlılığını da anımsattı.

Sherman, elçilik ikametgahındaki görüşme sonrasında kendisine sunulan "İstanbul Sözleşmesi bizim" yazılı maskeyi taktığı fotoğraf ile birlikte Türk hükümetine mesaj verdi.

Türkiye’nin aniden İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararından hayal kırıklığı duyduğunu söyleyen Sherman, küresel ölçekte cinsiyetçi şiddetin artmasıyla dünya genelinde kadın haklarına desteklemenin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti.

ABD'nin Cesur Kadınlar Ödülü alan Canan Güllü, bugün Sherman ile yapılan görüşmeye ilişkin VOA Türkçe’ye değerlendirmesinde, İstanbul Sözleşmesi ve küresel ölçekte kadın hakları için mücadele konusunda kendilerine güçlü bir destek sözü verildiğini açıkladı. Güllü, Sherman'ın kadın bakan yardımcısı olması yanısıra Kamala Harris'in ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olarak insan hakları savunuculuğuna öncülük etme kararlılığını vurguladığını aktardı.

Görüşmede, ayrıca Sherman'ın "ABD Başkanı Biden’ın da açıklama yaptığı üzere biz ABD olarak sadece Türkiye değil hiçbir imzacı devletin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını arzu etmiyoruz. Tersine, İstanbul Sözleşmesi’nin küresel düzeyde kabul görmesini istiyoruz. Her fırsatta Türk hükümetine İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili kararını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini iletmeye devam edeceğiz. Amerikan hükümeti politikası olarak insan haklarıyla ilgili tüm meselelerin takipçisi olmaya sürdüreceğiz. Ne yazık ki dünyada kadına yönelik şiddette bir artış eğitimi gözlemleniyor. Bununla birlikte insan hakları ihlallerinde de artış yaşandığını gözlemliyoruz. Bunlardan endişe duyuyoruz. Ancak ABD bu olumsuz eğilimi olumlu yöne çevirmek için küresel düzeyde çabalarını sürdürecek" şeklinde mesajlar verdi.