ABD Dışişleri Yetkilisine Türkiye Sorusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 23-25 Mart günleri arasında Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Toplantıda Blinken’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla ikili bir görüşme yapıp yapmayacağı merak konusu. Blinken’ın temaslarıyla ilgili gazetecilere verdiği brifingde de bu soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker, şu anda paylaşabilecekleri herhangi bir görüşme planlarının olmadığını söyledi.

Reeker’a brifingde bir gazeteci, “Bakan’ın Türk Dışişleri Bakanı’yla herhangi türden bir ayaküstü görüşme planı var mı? Brüksel’deki görüşmelerde Türkiye’yle ilgili konuların ne kadar gündeme geleceğini bekliyorsunuz?” sorularını yöneltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ‘‘Türkiye çok değerli ve köklü bir NATO müttefiki. Terörle mücadele konusunda birçok ortak çıkarımız var. Örneğin Suriye’de çatışmaları sona erdirmek ve bölgedeki diğer kötü etkileri ortadan kaldırmak gibi. Bu aşamada duyurabileceğimiz herhangi bir spesifik ayaküstü görüşme ya da diğer toplantılar bulunmuyor” dedi.

Toplantıya ilişkin katılım ve planlamaları konusundaki soruları Türk hükümetine yönlendiren Reeker, ‘‘Tüm bakanlar ve temsilciler orada olacak, bu sayede uzun zaman sonra yüz yüze tanışma fırsatı bulacağız’’ diye konuştu. Reeker, ‘‘Bu, Bakan Blinken’in tüm dışişleri bakanlarıyla Brüksel’de yüz yüze tanışması için ilk fırsatı olacak’’ ifadesini kullandı.

