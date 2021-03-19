HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Dışişleri Yetkilisine Türkiye Sorusu

ABD Dışişleri Yetkilisine Türkiye Sorusu

19.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşme yapıp yapmayacağı merak konusu. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker, şu an için bir görüşme planlarının olmadığını söyledi

ABD Dışişleri Yetkilisine Türkiye Sorusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 23-25 Mart günleri arasında Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Toplantıda Blinken’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla ikili bir görüşme yapıp yapmayacağı merak konusu. Blinken’ın temaslarıyla ilgili gazetecilere verdiği brifingde de bu soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker, şu anda paylaşabilecekleri herhangi bir görüşme planlarının olmadığını söyledi.

Reeker’a brifingde bir gazeteci, “Bakan’ın Türk Dışişleri Bakanı’yla herhangi türden bir ayaküstü görüşme planı var mı? Brüksel’deki görüşmelerde Türkiye’yle ilgili konuların ne kadar gündeme geleceğini bekliyorsunuz?” sorularını yöneltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ‘‘Türkiye çok değerli ve köklü bir NATO müttefiki. Terörle mücadele konusunda birçok ortak çıkarımız var. Örneğin Suriye’de çatışmaları sona erdirmek ve bölgedeki diğer kötü etkileri ortadan kaldırmak gibi. Bu aşamada duyurabileceğimiz herhangi bir spesifik ayaküstü görüşme ya da diğer toplantılar bulunmuyor” dedi.

Toplantıya ilişkin katılım ve planlamaları konusundaki soruları Türk hükümetine yönlendiren Reeker, ‘‘Tüm bakanlar ve temsilciler orada olacak, bu sayede uzun zaman sonra yüz yüze tanışma fırsatı bulacağız’’ diye konuştu. Reeker, ‘‘Bu, Bakan Blinken’in tüm dışişleri bakanlarıyla Brüksel’de yüz yüze tanışması için ilk fırsatı olacak’’ ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
'AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum''AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum'
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Merkel: AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum

'AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum'

Rusya, Karadeniz’e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

Rusya, Karadeniz’e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

Joe Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

Joe Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.