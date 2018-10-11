ABD Dışişleri’nden Brunson Açıklaması

Amerika ve Türkiye arasında uzun süredir gerilim konusu olan ve İzmir’de ev hapsinde bulunan rahip Andre Brunson’un duruşması öncesinde Amerikan yayın kuruluşu NBC, iki ülkenin Brunson'ın serbest kalması için anlaştığını iddia etmişti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise “Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok” dedi.

NBC, iki Trump yönetimi yetkilisine dayandırdığı haberinde Beyaz Saray’ın Brunson’ın önümüzdeki günlerde serbest kalmasını beklediğini duyurmuştu.

İddialar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in düzenlediği basın toplantısında soruldu. Sözcü, Brunson’ın Cuma günkü duruşmasına işaret etti, “Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok. Hukuki süreç devam ediyor” dedi.

Dışişleri Sözcüsü, “(Dava) hükümetin yakından takip ettiği bir konu. Büyükelçilikteki arkadaşlarımız ailesine destek veriyor” dedi. Sözcü Türkiye’de tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge ile diplomatik misyonun Türk çalışanlarını da gündeme getirdi ve “Hepsinin durumunu yakından izliyoruz” dedi.