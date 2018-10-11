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ABD Dışişleri’nden Brunson Açıklaması

11.10.2018 23:16 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Washington’la Ankara arasında Brunson'ın serbest kalması için anlaşma yapıldı” iddiasına “Benim bildiğim bir anlaşma yok” yanıtını verdi

ABD Dışişleri’nden Brunson Açıklaması

Amerika ve Türkiye arasında uzun süredir gerilim konusu olan ve İzmir’de ev hapsinde bulunan rahip Andre Brunson’un duruşması öncesinde Amerikan yayın kuruluşu NBC, iki ülkenin Brunson'ın serbest kalması için anlaştığını iddia etmişti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise “Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok” dedi.

NBC, iki Trump yönetimi yetkilisine dayandırdığı haberinde Beyaz Saray’ın Brunson’ın önümüzdeki günlerde serbest kalmasını beklediğini duyurmuştu.

İddialar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in düzenlediği basın toplantısında soruldu. Sözcü, Brunson’ın Cuma günkü duruşmasına işaret etti, “Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok. Hukuki süreç devam ediyor” dedi.

Dışişleri Sözcüsü, “(Dava) hükümetin yakından takip ettiği bir konu. Büyükelçilikteki arkadaşlarımız ailesine destek veriyor” dedi. Sözcü Türkiye’de tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge ile diplomatik misyonun Türk çalışanlarını da gündeme getirdi ve “Hepsinin durumunu yakından izliyoruz” dedi.

Sözcü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Çarşmaba günü yaptığı “Brunson’ın serbest bırakılması insani açıdan doğru bir adım” sözlerine atıfta bulundu, başka ayrıntı vermedi.

NBC: “Brunson karşılığında ekonomik baskıda geri adım”

NBC kanalı, Brunson konusundaki haberinde Türkiye ve Amerika arasında varıldığı iddia edilen anlaşmanın ayrıntılarının net olmadığını ancak Brunson'ın serbest kalması karşılığında Türkiye üzerindeki ekonomik baskının gevşetilmesini kapsadığını ileri sürmüştü.

NBC’nin iddiasına göre, Türkiye ile anlaşma zemini Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın geçtiğimiz ay New York’ta yapılan BM Genel Kurulu kapsamında Türk yetkililerle yapılan görüşmelerde oluşturuldu.

NBC’nin haberi hakkında Beyaz Saray’dan bir yorum gelmedi. NBC’nin haberine göre Trump yönetimi içerisinde varılan anlaşmanın ne kadar nihai olduğuna ilişkin bazı şüpheler var. Üst düzey bir yetkili Türkiye’nin aylar önce de benzer bir anlaşmaya yakın olduğunu ifade etti.

Washington Post’ta Brunson konusunda yer alan bir habere göre de Trump yönetiminin Brunson’ın serbest kalması konusunda “ihtiyatlı iyimser” olduğu belirtildi.

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