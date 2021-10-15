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ABD Dışişleri’nden ‘Doğu Akdeniz’ Çağrısı

15.10.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmelere devam edilmesi dahil Doğu Akdeniz’de gerilimlerin azaltılması çabalarını desteklediklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmelere devam edilmesi dahil Doğu Akdeniz’de gerilimlerin azaltılması çabalarını desteklediklerini söyledi.

Price, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, ABD ve Yunanistan’ın savunma işbirliği anlaşmasını yenilemesinin Washington’un Doğu Akdeniz’de izlediği politikaya ve Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl bir etkisinin olacağı şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Sözcü Ned Price, “Yunanistan ve Türkiye arasındaki keşif görüşmelerinin sürdürülmesi dahil olmak üzere Doğu Akdeniz’de gerilimlerin azaltılması çabalarını destekliyoruz” dedi.

Price, “Prensip gereği, tüm devletleri deniz sınırlarıyla alakalı meseleleri barış ve diyalog yoluyla, uluslararası yasalarla uyumlu şekilde çözmeye teşvik ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD, diğer devletlerin deniz sınırlarıyla alakalı ihtilaflarına nasıl bir çözüm bulmaları gerektiği konusunda bir tavır almıyor” diye konuştu.

Telefon brifinginde bir başka gazeteci de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye operasyon sinyali veren açıklamalarını sordu. Aynı konu bakanlığın dünkü brifinginde de sorulmuştu ve Ned Price bugün de benzer bir yanıt verdi.

“Son birkaç gün içinde, NATO müttefikimize karşı sınır ötesi saldırıları bir kez daha kınama ve Suriye’de hayatını kaybeden Türk polis memurları için başsağlığı dileklerimizi ifade etme imkanı bulmuştuk. Bizim açımızdan bu, ateşkes haklarını muhafaza etme ve sınır ötesi saldırılara son verme zorunluluğunun altını çizmek için bir diğer önemli vesile oldu” diyen Price, tüm tarafların Suriye’de istikrarı ilerletmek ve çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması yolunda çalışmak için ateşkes bölgelerini muhafaza edip saygı göstermesinin kritik önem taşıdığını kaydetti.

Price, ”NATO müttefikimiz Türkiye’yle çok sayıda çıkarı paylaşıyoruz. Terörle mücadele bunlardan biri, Suriye’deki çatışmaların durdurulması bir diğeri. Bölgedeki zarar verici etkilerin caydırılması da bunlara dahil. Söylediğim gibi, Suriye’deki çatışmaları kalıcı şekilde sona erdirmek için Türk müttefiklerimizle ortak bir çıkarı paylaşıyoruz. Tıpkı Suriye’nin diğer komşuları ve bölgedeki diğer ortaklarımızla yaptığımız gibi Ankara’yla da Suriye politikası konusunda görüş alışverişini sürdürüyoruz. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bu sorunla ilgili olarak işbirliği arayışı içindeyiz” ifadelerini kullandı.

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