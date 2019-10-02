HABER

ABD Dışişlerinden Esed katliamlarına Holokost benzetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 23:47 | Son Güncelleme

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn: - "Rejim, Rusya ve İran destekli güçlerin yardımıyla Suriye'nin her karışını tekrar ele geçirmeye kalkışabilir ancak bu krizin sonu olmayacaktır" - "Bu (rejimin kimyasal silah kullanmaya devam etmesi), Esed rejiminin kimyasal silah kullanma konusunda yeterince caydırılmadığını gösteriyor" - "Suriye'deki Esed rejimi 21'inci yüzyılda tekrar Holokost yapıyor."

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, Esed rejiminin 21. yüzyılda yeniden soykırım yaptığını söyledi.

Rayburn, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mick Mulroy ile Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu.

Suriye'deki krizin nedeninin siyasi olduğunu belirten Rayburn, çözümünün de siyasi olması gerektiğine vurgu yaptı.

Rayburn, "Rejim, Rusya ve İran destekli güçlerin yardımı ile Suriye'nin her karışını tekrar ele geçirmeye kalkışabilir ancak bu krizin sonu olmayacaktır." dedi.

Rejimin kimyasal silah kullanması hakkında da Rayburn, "Bu, Esed rejiminin kimyasal silah kullanma konusunda yeterince caydırılmadığını gösteriyor." yorumunu yaptı.

Rayburn caydırıcılık olmadığından Esed'in kimyasal silah stokunu tekrar doldurma riskinin bulunduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Esed rejimi üzerinde etkili olduğunu ve Moskova isterse rejimin katliamlarını durdurabileceğine dikkat çeken Rayburn, "Suriye'deki Esed rejimi 21'inci yüzyılda tekrar Holokost yapıyor." diye konuştu.

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!
İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadıİstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Esed rejimi Joel Rayburn kimyasal silah Suriye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü! Bodrum savaş alanına döndü

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışman oldu!

Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.