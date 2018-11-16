ABD Dışişleri'nden Gülen açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert gazetecilere yaptığı açıklamada, NBC Televizyonu'nun, ABD yönetiminin, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek üzere Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ilgili kurumlardan bilgi talep ettiği yönündeki haberine değindi. Sözcü, "Türk hükümeti Gülen'in iade edilmesiyle ilgili olarak defalarca talepte bulundu. Türkiye'nin bu konuda sunduğu belgeleri değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile Fethullah Gülen'in durumunun birbirleriyle bağlantılı konular olmadığını söyleyen Nauert, Beyaz Saray'la görüştüğünü, Beyaz Saray'ın bu konuda Türkiye'yle herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti.

NBC New iki üst düzey ABD'li yetkili ve "konuyla ilgili bilgi sahibi" iki kişiye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin Ekim ayı ortasında ABD Adalet Bakanlığı, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD İç Güvenlik Bakanlığına, Gülen'in ülkeden gönderilmesi için yasal yolların ne olduğunu sorduğu belirtildi. Habere göre Adalet Bakanlığı ile FBI'a Gülen'in iadesi için Türkiye’nin yaptığı iade başvuru dosyasının yeniden açılması için talimat verilirken İç Güvenlik Bakanlığına da Gülen’in ülkedeki yasal statüsü hakkında bilgi talebinde bulunuldu.