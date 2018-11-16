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ABD Dışişleri'nden Gülen açıklaması

16.11.2018 09:21 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı NBC Televizyonu’nun Beyaz Saray’ın Fethullah Gülen’in iadesi için yasal yolları soruşturduğu yönündeki haberini yalanladı.

ABD Dışişleri'nden Gülen açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert gazetecilere yaptığı açıklamada, NBC Televizyonu'nun, ABD yönetiminin, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek üzere Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ilgili kurumlardan bilgi talep ettiği yönündeki haberine değindi. Sözcü, "Türk hükümeti Gülen'in iade edilmesiyle ilgili olarak defalarca talepte bulundu. Türkiye'nin bu konuda sunduğu belgeleri değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile Fethullah Gülen'in durumunun birbirleriyle bağlantılı konular olmadığını söyleyen Nauert, Beyaz Saray'la görüştüğünü, Beyaz Saray'ın bu konuda Türkiye'yle herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti.

NBC New iki üst düzey ABD'li yetkili ve "konuyla ilgili bilgi sahibi" iki kişiye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin Ekim ayı ortasında ABD Adalet Bakanlığı, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD İç Güvenlik Bakanlığına, Gülen'in ülkeden gönderilmesi için yasal yolların ne olduğunu sorduğu belirtildi. Habere göre Adalet Bakanlığı ile FBI'a Gülen'in iadesi için Türkiye’nin yaptığı iade başvuru dosyasının yeniden açılması için talimat verilirken İç Güvenlik Bakanlığına da Gülen’in ülkedeki yasal statüsü hakkında bilgi talebinde bulunuldu.

Daha fazlasını okumak için: Kaşıkçı cinayetine karşılık Gülen'in iadesi iddiası

Habere göre Beyaz Saray'a Adalet Bakanlığı'ndan verilen yanıtta Türkiye'nin Gülen'in iadesi için iki yıl önce yaptığı başvurunun yeniden incelenmesi sonucunda iade için bir dayanağa rastlanmadığı ve yeni bir kanıtın da ortaya çıkmadığı belirtildi. Bunun üzerine Trump yönetiminin Gülen'i ülkeden yasal yollardan çıkarmak için başka ne tür seçenekler bulunduğunu sorduğu ve özellikle oturum izninin ayrıntılarıyla ilgilendiği, bunun üzerine yetkili kurumların Gülen'in ABD yasalarını ihlal ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ilettiği kaydedildi.

NBC'nin haberinde, Trump yönetimi ve Türk yetkililer arasında yapılan görüşmelerde Gülen'in doğrudan Türkiye'ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika'ya gitmeye zorlanması seçeneğinin de gündeme geldiği ileri sürüldü. Bunun üzerine ABD'li yetkililerin "Gülen'i Güney Afrika'ya gönderecek yasal dayanağın bulunmadığı ve kendisinin istememesi durumunda gerçekleştirilemeyeceği" yanıtını verdikleri belirtiliyor.

ABD-Türkiye ilişkileri gergin

Fethullah Gülen 1999 yılından bu yana ABD'de yaşıyor. Türk hükümeti Gülen'i "Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD)” adlı terör örgütünü kurarak 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmak için darbe girişiminde bulunmakla suçluyor. Fethullah Gülen ise bu iddiaları reddediyor. Türk hükümeti ABD'den Gülen'in iadesini talep ediyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi de ABD-Türkiye ilişkilerinin gerilmesine neden oldu. Suudi Arabistan, ilk açıklamasında Kaşıkçı’nın 2 Ekim'de geldiği konsolosluktan çıktığını iddia etmiş, daha sonraki açıklamasında ise öldürüldüğünü kabul etmişti.

DW, AFP / HT, DÇÜ, BK, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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