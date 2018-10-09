ABD Dışişleri’nden kayıp gazeteci hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugünkü basın toplantısında kayıp Suudi Arabistanlı gazeteciyle ilgili bir soru üzerine: “Konuyu takip ediyoruz. Başkan Suudilerle konuşacak. Çelişkili haberler var. O nedenle biz bir sonuca varmıyoruz. Akıbeti konusunda kaygılıyız. Suudi Arabistan hükümetine kapsamlı soruşturma çağrısı yapıyoruz” dedi

